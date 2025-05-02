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2 May 2025 11:36

Sudani, İran-ABD görüşmelerini ''önemli bir adım'' olarak değerlendirdi

Sudani, İran-ABD görüşmelerini ''önemli bir adım'' olarak değerlendirdi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran-ABD görüşmelerini ''önemli bir adım'' olarak değerlendirdi.

Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin İran ve ABD ile özel ve ayrıcalıklı ilişkilere sahip olduğunu olduğunu belirterek, bu iki ülke arasında yürütülen görüşmelerin ''önemli bir adım'' olduğunu vurguladı.

Sudani, ''İran ile ABD arasındaki müzakerelerin başarısının sadece bölge ülkelerini değil, özellikle Irak'ı da etkileyecektir'' dedi.

İran ile ABD'nin Umman'ın aracılığında 3 Mayıs'ta İtalya'nın başkenti Roma'da yapacakları dördüncü tur nükleer görüşmelerin ertelendiği bildirilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile 3 Mayıs'taki nükleer görüşmelerin ertelenmesinin ardından "adil ve dengeli bir anlaşmaya varmak konusunda her zamankinden daha kararlı" olduklarını söyledi.

News ID 1926567

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