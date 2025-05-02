İran'dan ABD'ye tepki: Tehdit ve baskıyı kabul etmeyiz

İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''ABD Başkanı'nın İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'ye yazdığı mektubun ardından İran İslam Cumhuriyeti barışçıl nükleer programı için yaratılan suni gündem ve gerginliklerin çözümü için diplomasi yolunu seçmeye hazır olduğunu bildirmiş, iyi niyet ve ulusal güce dayalı bir yaklaşımla ABD ile dolaylı görüşmelere girmiştir.

İran müzakere ekibi, yapılan üç tur görüşmelerde nükleer enerjinin barışçıl kullanımıyla ilgili ülkenin uluslararası hukuka uygun ilkeli yaklaşımı ile zalimane yaptırımların sona erdirilmesi için İran milletinin meşru taleplerini açıklamış ve adil, makul ve sürdürülebilir bir anlaşmanın sağlanması için gayretle çalışmıştır '' ifadelerine yer verildi.

Diplomasi yoluna olan bağlı olan İran’ın müzakereleri sürdürmeye hazır olduğu kaydedilen açıklamada, ''İran'ın ulusal çıkarlarına zarar vermeyi ve İran vatandaşlarının haklarını ihlal etmeyi amaçlayan ve aynı zamanda BM Antlaşması ve uluslararası hukuk ilkelerine aykırı olan tehdit ve baskıya dayalı yaklaşımlara müsamaha göstermeyeceğiz.

İran olarak ticari ortaklarımıza yönelik gayri meşru yaptırım ve baskıların devam etmesini şiddetle kınıyoruz. Bunu İran halkının ABD’nin diplomasi yolundaki kararlılığına karşı derin bir kuşku ve şüphe duymasının haklı olduğunun bir başka işareti olarak değerlendiriyoruz.

Bu hukuk dışı davranışların devam etmesi İran'ın mantıksal, meşru ve uluslararası hukuka uygun tutumunu değiştirmeyecektir. Hiç şüphesiz başarısız yöntem ve tekniklerin yeniden denenmesi zarardan başka bir sonuç vermeyecektir.’’ denildi.