İran Dışişleri Bakanı Erakçi Pakistan'a gitti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi'nin resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gittiğini duyurdu.

Bekayi, Bakan Erakçi'nin İslamabad ziyareti çerçevesinde üst düzey Pakistanlı yetkililerle bir araya geleceğini belirterek, ''Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ekonomik işbirliği, sınır güvenliği, bölgesel ve küresel konular ele alınacak.'' dedi.

Sözcü Bekayi daha önce yaptığı açıklamada, Erakçi'nin bu hafta sonu Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.

Erakçi'nin İslamabad ziyaretinin, Pakistan'la Hindistan arasındaki gerilimin arttığı döneme denk gelmesi dikkat çekiyor.