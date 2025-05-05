Tahran'dan Yemen konusunda İran'a yöneltilen suçlamalara tepki

İran Dışişleri Bakanlığı yayınladığı yazılı bir açıklamada, Yemen konusunda Tahran'a yöneltilen suçlamaları reddederek, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik son dönemdeki tehditlerini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle:

“İran Dışişleri Bakanlığı, Yemen halkının kendini savunma ve Filistin halkına destek konusundaki cesur eylemlerini İran’a isnat eden asılsız iddiaların tekrarını, bu mazlum ve güçlü millete bir hakaret olarak değerlendirmekte ve şunu ABD ordusunun, siyonist rejimin soykırımına destek vermek amacıyla Yemen halkıyla savaşa girip ülkenin çeşitli şehirlerinde altyapıya ve sivil hedeflere saldırarak savaş suçları işlediğini hatırlatmaktadır.

Şüphesiz Yemenlilerin Filistin halkına destek eylemleri, kendi bağımsız kararlarıdır ve kardeş Filistinlilerle olan insani ve İslami dayanışma duygusundan kaynaklanmaktadır. Bu eylemlerin İran’a atfedilmesi, siyonist rejimin işgal altındaki Filistin’de işlediği cinayetleri gölgelemek, başarısızlıkları örtbas etmek ve Batı Asya bölgesinde daha fazla güvensizlik yaratmak amacıyla yönlendirilmiş yanıltıcı bir iddiadır.

İran Dışişleri Bakanlığı, tüm ülkelerin toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğine saygı gösterilmesi gerektiği yönündeki ilkesel tutumunu vurgulamakta ve BM Şartı ve uluslararası hukukun temel kurallarının açık ihlali olarak Kabul edilen ABD’nin Yemen'e yönelik askeri saldırılarını kınamaktadır.

İran Dışişleri Bakanlığı, bu saldırıların Batı Asya bölgesi ve Kızıldeniz’in güvenlik ve istikrarı üzerindeki tehlikeli sonuçlarını hatırlatarak, işgal altındaki Filistin’de süren soykırım ve katliamın tüm bölgedeki güvensizliğin asıl nedeni olduğunu ve bunun durdurulması gerektiğini sürekli dile getirmiştir.

İran, İranlı evlatların ülkenin güvenliği ve milli çıkarlarına karşı yapılacak her türlü kötülük ve yasa dışı girişime karşı tam anlamıyla savunma kararlılığını vurgulamakta; ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik son tehditlerini kınamakta ve bu tehditlerin sonuçlarından tamamen Amerika ve siyonist rejimi sorumlu tutmaktadır.”