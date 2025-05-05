Axios: İran ve ABD bu hafta sonu yeniden müzakere edebilir

Axios, İran ve ABD müzakerecilerinin bu hafta sonu dördüncü tur dolaylı görüşmelere devam edebileceğini iddia etti.

Axios’un haberinde, “İran ve ABD taraflarının bu hafta sonu dördüncü tur müzakereler için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran hakkındaki son açıklamalarının yeni müzakere turu üzerinde etkili olabileceği öne sürüldü.

İran ve ABD arasındaki ilk dolaylı görüşmeler, 12 Nisan’da Umman’ın başkenti Maskat’ta, ikinci tur ise 19 Nisan’da İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleşti.

Üçüncü tur ise, 26 Nisan’da yine Umman’da, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi’nin katılımıyla düzenlendi.

Dördüncü turun ise geçen cumartesi günü yapılması planlanıyordu. Ancak Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi, geçen hafta perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Lojistik nedenlerle görüşmelerin yeri ve zamanı yeniden planlanıyor. Yeni tarih, mutabakat sağlandıktan sonra ilan edilecektir.” ifadelerini kullandı.