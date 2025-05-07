Irak'tan Azerbaycan'a uçuşların yeniden başlatılması çağrısı

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Azerbaycan’ı iki ülke arasındaki uçuşları yeniden başlatmaya davet etti. Açıklama, Bakan Hüseyin’in Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yapıldı.

Iraklı Bakan, Bakü yönetimine uçuşların tekrar başlaması yönünde çağrıda bulunduklarını belirtti.

Basın toplantısında ayrıca, Azerbaycan vatandaşı olan bazı IŞİD üyesi kadınların durumu ve bu kişilerin ülkelerine iade edilmesi konusu da ele alındı. Fuad Hüseyin, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın bu konuyu yakından takip ettiğini vurguladı.