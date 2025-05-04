Azerbaycan'dan Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı

Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'a TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı gönderdi.

Merhum Önder'in ailesine ve yakınlarına, TBMM üyelerine şahsen kendi adına ve Milli Meclis milletvekilleri adına başsağlığı dileyen Gafarova, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

18 gün yoğun bakımda tedavi gören Önder, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Önder'in tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden saat 16.10'da hayatını kaybetmiştir." denildi.