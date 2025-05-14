  1. Dünya
  2. Afrika
14 May 2025 21:11

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar: 6 ölü, 70 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar: 6 ölü, 70 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğü, 70 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Libya haber ajansına verdiği röportajda Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verdi.

Biri yabancı uyruklu 6 kişinin öldüğünü söyleyen Abdulvehap, hayatını kaybeden 5 kişinin silahlı gruplara mensup kişiler olduğunu kaydetti.

Abdulvehap, yaralı sayısının 70 olduğunu ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Trablus’taki olaylar, milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta hayatını kaybetmesinin ardından patlak vermişti.

News ID 1926892

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler