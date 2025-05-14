Libya'nın başkenti Trablus'ta çatışmalar: 6 ölü, 70 yaralı

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Libya haber ajansına verdiği röportajda Trablus'ta 2 gün süren çatışmalarda ölen ve yaralananlar hakkında bilgi verdi.

Biri yabancı uyruklu 6 kişinin öldüğünü söyleyen Abdulvehap, hayatını kaybeden 5 kişinin silahlı gruplara mensup kişiler olduğunu kaydetti.

Abdulvehap, yaralı sayısının 70 olduğunu ve aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu bilgisini paylaştı.

Trablus’taki olaylar, milis gruplardan İstikrarı Destekleme Birimi lideri Abdulgani el-Kikli’nin 12 Mayıs’ta hayatını kaybetmesinin ardından patlak vermişti.