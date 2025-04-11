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11 Nis 2025 11:47

İran, gerçek ve adil bir anlaşma peşinde

İran, gerçek ve adil bir anlaşma peşinde

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın danışmanı Şemhani, Tahran'ın gerçek ve adil bir anlaşma peşinde olduğunu belirterek, Washington dürüstlük ve anlaşma iradesiyle sürece girerse, anlaşma yolunun açık ve sorunsuz olacağını söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Eski Genel Sekreteri ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın danışmanı Ali Şemhani, X sosyal medya platformundan İran- ABD müzakereleriyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “İran Dışişleri Bakanı, ABD ile dolaylı müzakereler için tam yetkiyle Umman’a gidiyor” ifadesini kulandı.

Şemhani, paylaşımının devamında, “Tahran, kameralar önünde gösteri ve laf yapmadan, gerçek ve adil bir anlaşma peşindedir. Önemli ve uygulanabilir öneriler hazırdır; Washington dürüstlük ve anlaşma iradesiyle sürece girerse, anlaşma yolu açık ve sorunsuz olacaktır” diye kaydetti.

News ID 1925915

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