İran, gerçek ve adil bir anlaşma peşinde

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Eski Genel Sekreteri ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nın danışmanı Ali Şemhani, X sosyal medya platformundan İran- ABD müzakereleriyle ilgili olarak yaptığı paylaşımda, “İran Dışişleri Bakanı, ABD ile dolaylı müzakereler için tam yetkiyle Umman’a gidiyor” ifadesini kulandı.

Şemhani, paylaşımının devamında, “Tahran, kameralar önünde gösteri ve laf yapmadan, gerçek ve adil bir anlaşma peşindedir. Önemli ve uygulanabilir öneriler hazırdır; Washington dürüstlük ve anlaşma iradesiyle sürece girerse, anlaşma yolu açık ve sorunsuz olacaktır” diye kaydetti.