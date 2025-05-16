İran'dan ABD'ye tepkiler devam ediyor; Urannyum zenginleştirme devam edecek

ABD basını Trump'ın İran ile barış yapmak için 3 sene boyunca Uranyum zenginleştirneye ara vermesini teklif etiğini iddia etmişti. Bu doğrultuda İranlı yetkililerden tepkiler gelmeye devam ediyor.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi sosyal medya hesabından "İran'a ABD'den doğrudan veya dolaylı olarak yazılı bir teklif gelmedi" dedi.

Erakçi sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada, bize ve dünyaya ulaşan mesajlar kafa karıştırıcı ve çelişkili olmaya devam ediyor. Ancak İran'ın tutumu net ve kararlı: Haklarımıza saygı gösterin ve yaptırımlara son verin; Bu durumda bir anlaşma söz konusu olacaktır.

Açıkça belirteyim: İran'ın barışçıl amaçlarla zenginleşme hakkından vazgeçeceği hiçbir senaryo yoktur. Bu hak, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın diğer tüm üyelerinin de sahip olduğu bir haktır.

Büyük İran milleti, kendisine hüküm kurmaya çalışanlara karşı gücünü ve kararlılığını ortaya koymuştur. Karşılıklı saygıya dayalı diyaloğu her zaman memnuniyetle karşılıyoruz ve her türlü zorbalığı reddediyoruz."