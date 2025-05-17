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17 May 2025 14:04

İran ve Tacikistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

İran ve Tacikistan Dışişleri Bakanları bölgesel gelişmeleri değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin ile Tahran'da bir araya geldi.

Tahran Diyalog Forumu’nun 14. oturumuna katılmak üzere İran’a gelen Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, sabah saatlerinde İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi, kültürel ve güvenlik işbirliğinin artırılması ve halklar arası etkileşimin kolaylaştırılması konularını ele aldı. Ortak kültürel, dilsel ve tarihi bağların altı çizilerek, kardeşçe ilişkiler temelinde her alanda işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Ayrıca son bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, Ortadoğu’daki duruma yönelik endişeler dile getirilirken, özellikle Afganistan konusundaki bölgesel işbirliğinin devam etmesinin önemi vurgulandı.

News ID 1926961

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