Erakçi, Ermenistan güvenlik konseyi sekreteri ile görüştü (+Video)

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ile bir araya geldi.
Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ile bir araya geldi.
İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ile bir araya geldi.
Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
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