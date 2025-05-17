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17 May 2025 10:41

Erakçi, Ermenistan güvenlik konseyi sekreteri ile görüştü (+Video)

Erakçi, Ermenistan güvenlik konseyi sekreteri ile görüştü (+Video)

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ile bir araya geldi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

News ID 1926956

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