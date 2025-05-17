Erakçi: Nükleer enerji hakkımızdan taviz vermeyiz

Tahran’da İran Atom Enerjisi Kurumu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve uluslararası Pugwash Konferansı heyetinin katıldığı toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) kapsamındaki yasal haklarına vurgu yaparak, İran'ın barışçıl nükleer enerji kullanımına ilişkin tutumunun mantıklı ve meşru olduğunu belirtti.

İran’ın şimdiye kadar ABD ile dört tur dolaylı müzakereye katıldığını hatırlatan Erakçi, Tahran'ın iyi niyetli ve kararlı bir tutum sergilediğini vurguladı.

İran’ın nükleer programının barışçıl niteliğini şeffaf şekilde sürdürmeye hazır olduğunu ifade eden Erakçi, “Ancak zenginleştirme dahil olmak üzere, NPT çerçevesinde her ülkeye tanınan barışçıl nükleer enerji hakkından vazgeçmemiz mümkün değil” dedi.

Erakçi, İran halkının son otuz yılda bağımsızlık ve barışçıl nükleer teknolojiye ulaşmak adına ciddi maddi ve insani bedeller ödediğini, bu uğurda ağır yaptırımların yanı sıra ülkenin en değerli bilim insanlarını da kaybettiğini hatırlattı.

ABD yetkililerinin çelişkili açıklamalarının müzakere sürecini zorlaştırdığını söyleyen Erakçi, ABD’nin sürekli değişen tutumunu ve farklı açıklamalarda bulunan çok sayıda sözcüsünü müzakerelerin başarısı önünde bir engel olarak nitelendirdi.

Siyonist rejim merkezli bazı yıkıcı odakların ABD’li siyasetçilere ve müzakerecilere etki etmeye çalıştığını belirten Erakçi, bu savaş yanlısı grupların ABD içindeki diplomasi karşıtı çevrelerle eşgüdüm içinde hareket ettiğini söyledi. Bakan Erakçi bu durumun ABD’nin iç meselesi olduğunu ve İran’ın bu baskılarla sürekli değişen müzakere çerçevelerini kabul etmeyeceğini vurguladı.