İranlı yetkiliden E3 ile görüşme yorumu

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuki İşler ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kazım Garipabadi, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda, İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde İstanbul'da yapılan görüşmeyi değerlendi.

Garipabadi'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Dr.Mecid Taht Revançi ile birlikte üç Avrupa ülkesinin siyasi liderlerini İstanbul'da ağırladık.

Dolaylı nükleer görüşmelerin son durumu ve yaptırımların kaldırılması konularını ele alarak görüş alışverişinde bulunduk.

İran ve üç Avrupa ülkesi diplomasiyi sürdürme ve en iyi şekilde kullanma kararlılığındadır.

Gerekirse tekrar bir araya gelip görüşmeleri sürdüreceğiz.”