İran ve Umman dışişleri bakanları Roma'da bir araya geldi

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi, İran-ABD görüşmelerinin beşinci turu öncesi Roma'da bir araya geldi.

Umman, Tahran ile Washington arasındaki dolaylı görüşmelere arabuluculuk yapıyor.

İran ile ABD arasındaki beşinci tur müzakereler, bugün İtalya'nın başkenti Roma'da başladı. Daha önce Maskat ve Roma'da dört tur görüşme yapılmıştı.

Umman’ın arabuluculuğunda gerçekleşen beşinci müzakere turuna Erakçi’nin yanı sıra, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve siyasi işler sorumlusu Mecid Taht Revançi, Dışişleri Bakanlığı Hukuki ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garipabadi, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi de katıldı.