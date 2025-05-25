İran, Fransız Maslahatgüzarı bakanlığa çağırdı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'un İran hakkındaki asılsız iddialarının ardından bu ülkenin Tahran'daki maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Fransız Maslahatgüzarı İran Dışişleri Bakanlığı İkinci Batı Avrupa Dairesi Başkanı Muhammed Tanhayi tarafından bakanlığa çağırılarak, Tahran'ın protestosu kendisine iletildi.

Tanhayi görüşmede, Fransa Dışişleri Bakanı'nın iddialarını İran'ın içişlerine ''açık bir müdahale'' olarak nitelendirdi.

Barrot'un sorumsuzca ve kışkırtıcı tutumunu kınayan İranlı diplomat, Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan bu konuda resmi bir açıklama yapmasını talep etti. İranlı yetkili ayrıca, Fransa hükümetini Cannes Film Festivali'ni kötüye kullanmakla suçladı.

Fransız Maslahatgüzarı da İran’ın tepkisini ve taleplerini Paris'e ileteceğini belirtti.

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, 'Sadece Bir Kazaydı’ adlı filmiyle Cannes’da Altın Palmiye Ödülü’nü kazanan İranlı yönetmen Cafer Panahi hakkında yaptığı açıklamada İran karşıtı iddialarda bulunmuştu.