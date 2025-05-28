Ensarullah'tan Siyonist İsrail'in Sana Havalimanı saldırısına tepki

ABD desteğini arkasına alan işgalci İsrail, Yemen'in başkenti Sana’daki sivil havalimanını bir kez daha hedef aldı. Saldırının, özellikle sivil uçuşların yapıldığı bir tesise yönelik olması, Siyonist rejimin uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe saydığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Ensarullah liderinden Siyonist İsrail'in havalimanı saldırısına tepki

Yemen Ensarullah Hareketi lideri Abdülmelik el-Husi, bugün yaptığı açıklamada, Siyonist İsrail'in Sana havalimanı saldırısına tepki göstererek, "Siyonist rejim, Yemen'deki sivil altyapıya defalarca saldırarak, kaybettiği caydırıcılığını geri kazanmaya çalışıyor." dedi.

El-Husi, bu tür saldırların Yemenlilerin Filistin halkını destekleme konusundaki kararlılığı üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını vurguladı.