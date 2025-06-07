Yemen İsrail'i füzelerle vurdu

El Cezire’ye göre, Yemen’deki Ensarullah Hareketi, kuşatma altındaki Gazze halkına destek amacıyla bir kez daha işgal altındaki topraklara füze saldırısı düzenledi.

Siyonist kaynakların aktardığına göre, Yemen’den en az bir balistik füze işgal altındaki topraklara doğru fırlatıldı.

Bu saldırı, siyonist yerleşimciler arasında büyük paniğe yol açarken, çok sayıda kişi can güvenliği endişesiyle sığınaklara kaçtı.

Şu ana kadar saldırıya ilişkin can kaybı ya da maddi hasara dair bir bilgi paylaşılmadı.