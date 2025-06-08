Yemen'deki Ensarullah Hareketi nasıl doğdu?

Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi, 2001 yılının Ramazan ayında “Bağır” sloganıyla “El-Mesîretü’l-Kur’âniye” (Kur’an Hareketi) ayaklanmasını başlattı. Bu ayaklanma, ümmeti düşmanlarla mücadele ve Filistin davasını destek çağrısını yapan rahmetli İmam Humeyni’nin açıklamasının esinlenmiştir.

Bu hareketinin en önemli ilkesi Allah’ın düşmanlardan beraattir. Allah Mâide Suresi 51. Ayetinde şölye buyuruyor: “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veliler edinmeyin; onlar birbirlerinin velisidirler. Sizden kim onları veli edinirse o da onlardandır. Allah zulmeden kimseleri doğru yola eriştirmez.’’

Allah’ın düşmanlarından özellikle Yahudiler ve Hıristiyanlardan beraat etme ruhu, Yemen halkının kültürüne dayanmaktadır; Cihad kültürü Yemen’de kök salmıştır ve ülke halkı, ABD ve Siyonist rejimle mücadele yolunda her zaman şehit olmaya hazırdır.

Bu bağlamda Ensarullah Yemen'in İran'daki özel kültür temsilcisi Ahmed el-İmam ile bir röportaj gerçekleştirdik:

* Cenbiye (Yemen hançeri) Yemenliler için neden has bir miras olarak kabul ediliyor ve neden bununla gurur duyuyorlar? Bu hançer toplumun hangi sınıfına ait? Zenginlere mi yoksa fakirlere ait?

Cenbiye, Yemen kültürünün bir parçasıdır ve bu kültür çok eski zamanlara dayanır. Bazı rivayetlere göre cenbiye 3000 yıldan beri kullanılır. Tüm Yemenlilerin cenbiye takmasına izin verilir ve Yemenliler bu geleneksek hançerle bilinir. Örneğin, İslam'dan sonra cenbiye, Yemen silahının bir parçası olarak kabul edilir. Yemen’de bazı aşiretler cenbiyenin yanında otomatik silahlar, tüfekler ve gelişmiş silahlar da taşırlar. Genel olarak, cenbiye tüm Yemenlilere aittir, yani sadece şeyhlere, aşiretlere veya orduya ayrılmış değildir.

Halk kültüründeki özel yerini korumaya devam eden bu hançer geleneksel bir aksesuar olarak kullanılır. Cenbiye taşımak ülkede suç sayılmmaz. Bu hançer geleneksel kıyafetin bir parçası ve hançer taşımak o şahsın soylu bir aşiretten olduğunu gösterir. Cenbiye ihtiyaç anında silah olarak da kullanılır.

* Ensarullah Hareketi, Yemen toplumunda ne zaman ortaya çıkmaya başladı? Bu hareketin başlangıçtaki tutumu neydi? Sloganları ilk kez nerede ve kimin önderliğinde duyuldu?

Genel olarak Yemen halkı iman dolu bir kimliğe sahiptir. Peygamber Efendimizi’in (s.a.v) buyurduğu gibi, "İman Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir." Ensarullah meselesi, yüce Allah’tan gelen ilahi bir hidayettir ve 1400 yıl öncesine dayanmaktadır.

Yanlış kültürler ve batıl inançlar Yemen’de yayılmaya başladıktan sonra, Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi, Resulullah’ın (s.a.v) sünnetinden alınan Kur’anî yolda hereket etme çağrısı yapan bir önder olarak ortaya çıktı.

Ensarullah, yeni bir fikir değil; kökleri Yemen halkının imanî kimliğine dayanıyor.İlk adım, sömürgeci plana karşı bir çığlıkla atıldı.

Şehit Seyyid yeni bir şey getirmedi! O sadece Yemen halkının imanî kültüründe zaten var olanı canlandırdı. Seyyid Lider şöyle demiştir: "Biz sadece daha önce var olanı sunuyoruz." Örneğin, Amerikan düşmanı yeni bin yılın başında ümmeti hedef almak için sömürgeci planını uygulamaya koyduğunda ve New York’taki kulelerin hedef alınması, Kur’an hareketinin kıvılcımı oldu. Kur’an yolu, Amerika'nın Afganistan’da ümmeti saptırmaya ve yoldan çıkarmaya çalıştığı sırada harekete geçti.

Ensarullah’ın çıkışı, Yemen halkının Kur’an’a dönüş çağrısıyla başladı. Sloganlar ilk kez 2001 Ramazanı’nda, Sana Camii’nde yankılandı.

Seyyid, bu Kur’anî hareketi 2001 yılının başında, Ramazan ayı ile eşzamanlı olarak, “Sareha (Çığlık)” sloganıyla başlattı. Bu Kur’anî hareket çeşitli faaliyetleri içeriyordu. Söz konusu Kur’anî hareketin temeli, Allah yolunda mücadele ve yüce Allah’ın davası ile Filistin meselesine yardım etme hareketidir. Bu hareket, İmam Humeyni’nin (r.a) ümmeti düşmanlara karşı mücadeleye ve Filistin davasına destek olmaya çağıran sözlerinden ilham aldı.

Şehit, bu Kur’anî harekette birkaç temel ilkeye odaklandı. Bunların ilki ve en önemlisi, Allah’ın düşmanlarından beri olmaktır (berâet). Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de bize düşmanlarından uzak durmamızı emretmiş ve Yahudi ve Hristiyanları veli edinmememizi buyurmuştur. Şehit Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi, Ensarullah’ın Kur’anî hareketini Allah’ın düşmanlarından berî olma sloganıyla başlattı.

Şehit Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi, Ensarullah hareketinin başında, yolumuzun Kur’anî olduğunu, hedefin ümmeti Yahudi ve Hristiyanların tehlikesi konusunda bilinçlendirmek, insanları Kur’an’a döndürmek ve Kur’an kültürünü yeniden hatırlatmak olduğunu söylemiştir. Ensarullah hareketini bu sloganla başlatmış ve bu hareket, Amerikan ve İsrail mallarının boykot edilmesini de içeren bir bilinçlendirme süreciyle devam etmiştir. Bu süreç 2000 yılının başlarında başladı. İlk yer, Sana Camii idi. Şehit Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi savaşçıları Allah’ın düşmanlarından berî olduklarını ilan etmeleri için büyük camiye gönderiyordu. Burası Yahudi ve Hristiyanlarla yüzleşmenin ilk yeri idi.

* Düşman medyası “Ensarullah” ifadesini daha az kullanıyor. Genellikle “Husiler” demeyi tercih ediyor. Bu yaklaşımın sebebi nedir?

“Husi” unvanı, liderimiz Sayın Abdülmelik Bedreddin Husi ve şehid Seyyid Hüseyin Bedreddin Husi’ye, Yemen’in Amran bölgesine dayanır. Bu kelimeyi kullanarak Yemen’deki Ensarullah hareketini sadece belirli bir bölgeyle sınırlamak istiyorlar. Oysa “Ensarullah” ifadesi daha doğrudur, çünkü bu hareket Kur’anî ve milli bir harekettir.

* Düşman, İran’ı Yemen’in içişlerine müdahale etmekle suçluyor. İran gerçekten Yemen’e müdahale ediyor mu, yoksa sadece İran İslam Devrimi’nden ilham mı alınmış?

Yemen ile İran arasındaki ilişki, imani kardeşliğe dayanmaktadır. İran’daki kardeşlerimizle ilişkimiz şu temele dayanır: “Muhakkak ki müminler kardeştir.” Bizim İran’daki kardeşlerimizle, İran halkıyla ve devletiyle ilişkimiz bu imani temele dayanır. Hiçbir şey, bizim Yemenliler olarak bu inancı taşıdığımızı ve bunun gerçek dışı olmadığını inkâr edemez.

Yemen devrimi, bir taklit değil, bağımsız bir devrimdir ve Yemen halkına aittir. Kararlarımız Yemenlidir ve devrimimizin sloganı “Vesayete hayır”dır. İran ile ilişkimiz konusunda ise saklanacak hiçbir şey yoktur. Yemen’de olan şey, Yemen halkının gerçekleştirdiği bir devrimdir.

Ensarullah, dış müdahaleye karşı doğmuş bağımsız bir halk hareketidir. İran’la ilişkisi, askeri değil, imani kardeşliğe dayanır. Düşmanın müdahale söylemi safsatadan ibarettir.

Bu halk devriminde tek bir İranlı şehit bile yoktur. İran ordusu Yemen’e asker göndermiş midir? Hayır, böyle bir şey yoktur. “Siz İran’ın yandaşısınız, İran sizin işlerinize karışıyor” diyenler, aslında Suudi Arabistan, Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin takipçileridir; Yemen’e saldıranlar onlardır. Kuzey bölgeleri, özgür bölgelerdir, işgal altında değildir ve sadece Yemen halkını içerir. İşgal altındaki bölgeler ise Suudi Arabistan ve yabancıların paralı askerleriyle doludur. Yemen halk devrimi tamamen Yemenlidir ve kararları tamamen Yemenli insanlar tarafından alınmaktadır. İran halkı ve kardeşlerimizle ilişkimiz daima imani kardeşlik üzerine kuruludur. Liderimiz bu durumu açıkça onaylamış ve şöyle demiştir: “Utanılacak hiçbir şeyimiz yoktur.” Biz tüm Müslümanlarla imani kardeşlik ve emanet temeli üzerine ilişki kurmaya hazırız. Gazze, imanımızın ve imani savunmamızın şahididir. Düşmanın tüm iddiaları safsatadan ibarettir.

* Yemen neden, fakirlik, kuşatma ve 9 yıllık savaşa rağmen, İsrail’e karşı askeri sahada karşılık veren tek Arap aktörüdür? Bu Yemen’e özgü bir medeniyet kimliğinden mi kaynaklanıyor, yoksa Ensarullah’ın düşünce yapısından mı?

Bu ruh, Yemen halkının kültürüne dayanır; cihad kültürü halkın içinde kök salmıştır. Ne kadar büyük tağutlara, Amerika ve Siyonist rejime karşı durursak, savaşma ve şehit olma arzumuz o kadar artar. Genel olarak Yemen halkı arasında Allah yolunda cihad etme arzusu ve Amerika ile İsrail’in düşman olduğu yönünde sarsılmaz bir inanç vardır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur: “İman edenlere düşmanlıkta en ileri gidenlerin Yahudiler ve müşrikler olduğunu görürsün.”

Yahudi ve Hristiyanlarla savaşmaya yaklaştıkça, onlarla yüzleşme arzumuz daha da güçlenir ve artar. Bu, Yemen halkı arasında açıkça görülür. Biz inanıyoruz ki cihad her Müslümana farzdır ve gerçek düşmanla yüzleşmeye ne kadar yaklaşırsak, şevkimiz de o kadar artar.

*Yemen'in Ensarullah'ının güçlenmesinin ve Amerikan-Siyonist düşmanı yenmesinin sırrı nedir? Yemen Filistin halkını desteklemeye devam edecek mi?

Ensarullah’ın gücünün sırrı liderliğindedir. Ensarullah, Yemen halkını Kutsal Kuran'a davet eden ve onları rehberliğiyle yönlendiren bilge bir liderliğe sahiptir. Ensarullah’ın inanç temelli ve Kuranî hareketi Kuran'dan kaynaklanmıştır.

Bazıları Yemen halkının nasıl bu kadar ilerici olduğunu merak ediyor? Nasıl böyle yükseliyorlar? Neden fedakarlık yapıyorlar? Kardeşlerim, bu bir macera değil ve bir hesaplama da değil. Yemen halkının çoğu ülkede var olan maddi hesaplamaları yok.

Yemen halkının Filistin'e desteğine gelince, Filistin meselesinin uzun zamandır tüm Yemenli çocukların damarlarında kök saldığını söylemeliyim. Filistin meselesi temel bir meseledir. Filistinli kardeşlerimizi hareket ettirmek ve desteklemek dini bir görevdir ve Allah'ın çağrısına bir cevaptır.

Filistin'i desteklemek bir inançtır. Yemen halkı Allah’a inanır ve itaat eder. Yemen halkının ve Ensarullah'ın gücünün sırrı Allah’a itaat etmektir. Kim yönlendirilirse Filistin'i işgalcilerden, Amerika'dan ve İsrail'den geri almak için onunla birlikte hareket edecektir.

