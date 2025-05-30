Pezeşkiyan, Umman ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, sosyal medya hesabı X üzerinden Farsça ve Arapça olarak yaptığı paylaşımda, Umman'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti değerlendirdi.

Pezeşkiyan'ın paylaşımında, ''Umman ziyareti kapsamında kardeşim Sultan Heysem bin Tarık ile görüştüm ve iki ülke arasında 18 mutabakat zaptı ve işbirliği anlaşması imzalandı. İran olarak ‘Birlikte Kalkınmak’ ilkesine bağlıyız. Umman Sultanı ve halkının misafirperverliğinden dolayı minnettarım.'' ifadesine yer verildi.

Mesut Pezeşkiyan, Maksat temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ve Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud Al Said'le ayrı ayrı görüştü.

İki ülke arasında enerji, ticaret, savunma, sağlık, teknoloji ve medya alanlarının da içinde bulunduğu 18 işbirliği anlaşması imzalandı.