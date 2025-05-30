Arif, Tacikistan'da Buzulların Korunması Konferansı'na katıldı

Tacikistan'ın girişimiyle Duşanbe'de organize edilen konferansa hem Tacikistan hem de farklı ülkelerden çeşitli lider, üst düzey yetkili, uzman, basın mensubu, bilim insanı ve davetli katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, etkinliğin, dünya genelindeki buzulların durumu hakkında farkındalık yaratmak ve buzulların erimesine karşı pragmatik önlemler almak adına önemli bir adım olduğunu belirtti.

Rahman, buzulların hızla eridiğini ve deniz seviyelerinin yükseldiğini vurgulayarak "Buzulların erimesi sadece Tacikistan için risk teşkil etmiyor, bu konu uluslararası toplumun acilen ele alması gereken, küresel bir krizdir." dedi.

Tacikistan'da içme suyunun yaklaşık yüzde 60'ının buzullardan geldiğine işaret eden Rahman, buzulların korunmasının hayati önem taşıdığını kaydetti.

Arif, Buzulların Korunması Konferansı'na katıldı

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuşmasında, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve çevre kirliliğinin dünya için ciddi tehditler oluşturduğunu belirterek çevresel krizlerle mücadelede buzulların korunmasının uluslararası işbirliğiyle ele alınması gerektiğini vurguladı.

Arif, konferansın, somut uygulamalar, bilgi paylaşımı ve risk altındaki toplulukların güçlendirilmesi gibi pratik adımlar atılmasına vesile olmasını temenni etti.