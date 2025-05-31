Arif, Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, dün(Cuma) Tacikistan seyahatinden dönüşünde Tahran’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Tacikistan’ın İran’ın dış politikasında özel bir yere sahip olduğunu belirterek, İran’In bu ülkeyle tüm alanlarda iş birliğini geliştirme stratejisini vurguladı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı ve Başbakanı ile yaptığı ikili görüşmeler ile doğal buzulların korunmasına yönelik uluslararası konferansa katılmanın bu seyahatin en önemli hedeflerinden olduğunu belirten Arif, İran’ın bu konferansta su kıtlığı sorunları ve çevre meseleleri ışığında kendi tutumunu dünya ülkeleriyle paylaştığını, bölgesel işbirliği ile çevrenin ve doğal buzulların korunması ve su sıkıntısı gibi zorluklarla mücadele etmeyi amaçladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Tacikistan halkı ve hükümetinin misafirperverliğine teşekkür ederek, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerin samimi bir atmosferde gerçekleştiğini ifade etti.

Arif yrıca işbirliğini genişletmeye yönelik stratejik yol haritası niteliğinde bir bildiriyle birlikte; demiryolu, bilim ve teknoloji, vize muafiyetinin 10 günden 30 güne çıkarılmasıyla turizmin kolaylaştırılması, Tacikistan’a bir demiryolu hattının hayata geçirilmesi, su, elektrik ve gaz transferi konularında çok taraflı iş birlikleri ve teknik ve mesleki eğitim alanlarında toplam dört belge ve önemli anlaşmaların imzalandığını belirtti.

Arif, Tacikistan ile olan geniş kültürel ve tarihi ortaklıklara değinerek, medeniyet, dil ve kültür alanındaki bu ortaklıklar doğrultusunda yüksek komitenin faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, bu seyahatteki anlaşmaların ve kazanımların takip edilmesiyle Tacikistan’la ilişkilerin mevcut düzeyinin kat kat artacağını ve özellikle iki ülkenin özel sektörlerinin daha ciddi işbirlikleri geliştirebileceğini vurguladı.