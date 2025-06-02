İstanbul'da Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı.

Görüşmeler Çırağan Sarayı'nda yapılıyor

Toplantıda, Türkiye, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında müzakereler Çırağan Sarayı'nda saat 14.45 itibarıyla başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katılım sağladı.

Heyetler arası temsilciler

Rusya'nın heyetinde, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Vladimir Medinskiy, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve GRU Başkanı İgor Kostyukov yer alıyor. Ukrayna heyetinde ise Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad ve Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi bulunuyor.

Barışa giden yolda adımlar

Yapılan toplantıda, Ukrayna'nın çatışmaların durdurulmasına yönelik önerilerin yer aldığı bir memorandum sunduğu, Rusya'nın ise kendi memorandumunu görüşmeler sırasında paylaşmasının beklendiği belirtildi.