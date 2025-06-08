Siyonist gazetesinden İran’ın askeri gücüne itiraf: Saldırmak zor

Siyonist gazetesi Makor Rishon, İran’ın nükleer tesislerine yapılacak bir saldırının zor olduğunu itiraf etti.

İsrail rejiminin İran’a yönelik herhangi bir hava saldırısının karmaşık ve zor olduğu, bu yolla İran’daki uranyum zenginleştirmesinin tamamen durdurulamayacağı vurgulandı.

Raporda ayrıca, İranlıların hem kendilerine hem de başkalarına doğrudan işgal altındaki toprakları hedef alabileceklerini kanıtladıkları belirtildi. İran’ın son operasyonları İsrail rejiminin stratejik bölgelerine zarar verdi.

Gazete, İran’ın olası her saldırıda İsrail rejimine zarar verebilme kapasitesine sahip olduğunu ekledi.