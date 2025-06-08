İran: ABD'nin önerisine yakında yanıt vereceğiz

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, bugün düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

Tahran ile Washington arasında yürütülen dolaylı müzakereler hakkında bilgi veren Erakçi, ''ABD'nin önerisine yakında uygun bir yanıt vereceğiz'' dedi.

Abbas Erakçi, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaydi'nin ABD'nin önerisini Tahran'a sunduğunu açıklamıştı.

Erakçi, "Aziz kardeşim Bedr el-Busaydi, bugün Tahran'a yaptığı kısa ziyarette ABD'nin önerisini sundu. Bu öneriye ülke ilkeleri, ulusal çıkarlar ve İran milletinin hakları çerçevesinde uygun şekilde yanıt verilecektir." demişti.