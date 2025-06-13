Ayetullah Sistani, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

Irak'ın önde gelen Şii mercii Ayetullah Seyyid Ali Sistani, Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumun bu saldırıların durdurulması yönünde harekete geçmesini istedi.

Ayetullah Sistani’nin ofisinden yapılan açıklamada, “Cuma sabahı işgalci Siyonist rejimin İran’ın bilim insanları, askeri komutanları ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu sivil halktan bir grup insanı şehit etmesi ve bu ülkenin bazı bilimsel kurum ve merkezlerine saldırması, bu rejimin ne kadar tehlikeli ve saldırgan olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Ayetullah Sistani’nin ofisi ayrıca şu açıklamada bulundu:

“Aziz şehitler için Allah’tan rahmet, muhterem ailelerine başsağlığı diliyor, yaralılar ve zarar görenler için acil şifalar temenni ediyoruz. Bu vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, uluslararası toplumdan bu saldırgan rejime ve destekçilerine baskı yaparak bu tür saldırıların devamını engellemesini bekliyoruz. Aziz İran milletinin izzet ve onurunun daim olmasını Allah’tan niyaz ediyoruz.”