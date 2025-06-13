Erakçi, Mısırlı mevkidaşı ile İsrail'in 'İran' saldırısını görüştü

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdelatty, bugün İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Siyonist rejimin İran topraklarına yönelik askeri saldırılarını kınadı.

Abdelatty, bu saldırıların bölgesel gerginliği son derece tehlikeli biçimde artırdığını, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı açıkça tehdit ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanı ise, Mısır’ın bu telefon görüşmesi ve İsrail rejiminin saldırısını kınayan tutumu için teşekkür ederek, “Bu saldırı, İran’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir tecavüz ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın açık bir ihlalidir. İran’ın silahlı kuvvetleri, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde bu saldırıya kararlı bir şekilde karşılık verecektir” açıklamasında bulundu.