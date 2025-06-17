İran, İsrail'in saldırılarını kınayan Arap-İslam ülkelerinin bildirisini memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Mısır’ın girişimiyle yayınlanan ve Siyonist rejimin İran’ın toprak bütünlüğü ile ulusal egemenliğine yönelik saldırısını ve bu rejimin uluslararası hukuku ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilke ve amaçlarını açıkça ihlal etmesini kınayan 21 Arap ve İslam ülkesinin dışişleri bakanlarının ortak bildirisini memnuniyetle karşıladı

Bekayi, Mısır’ın bu girişimi ve Arap-İslam ülkelerinin dayanışmasın takdir ederek, bildirinin içeriğinin bölge ülkeleri arasında ortak bir anlayışa ve bu rejimin bölge ülkelerinden birine yönelik saldırganlığına karşı ciddi bir kaygıya işaret ettiğini, ayrıca İslam-Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni saldırıların durdurulması yönünde sorumluluklarını yerine getirmeye zorlama yönündeki toplu kararlılığını gösterdiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Arap-İslam ülkelerinin bildirisinde, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın ve BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına tabi olan nükleer tesislere saldırı yasağına yapılan vurguyu hatırlatarak, İsrail rejiminin İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri saldırısını uluslararası hukuk kurallarının açık ihlali olarak değerlendirdi.

Bekayi, bu eylemin kınanması için İran’ın ve bölge ülkelerinin, UAEA Yönetim Kurulu ve UAEA Başkanının kararlı tepkisini talep etmeye devam ettiğini vurguladı.

Sözcü Bekayi ayrıca, İran ile Mısır’ın, Ortadoğu’nun nükleer ve diğer kitle imha silahlarından arındırılması girişiminin başlıca öncülerinden olduklarını hatırlatarak, söz konusu bildiride yer alan bu girişimin hayata geçirilmesi için küresel düzeyde harekete geçilmesi gerektiği çağrısının ciddiyetle takip edilmesinin önemine dikkat çekti.

Bekayi bu hedefin önündeki tek engelin Siyonist rejimin sahip olduğu kitle imha silahları olduğunu belirtti.