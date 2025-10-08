  1. Toplum
8 Eki 2025 14:23

İran, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan donanmaları stratejik işbirliği belgesi imzaladı

Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin donanma komutanlarının toplantısı, kapsamlı stratejik işbirliği belgesinin imzalanmasıyla sona erdi.

İran, Rusya, Kazakistan ve Azerbaycan donanma komutanları kapsamlı stratejik işbirliği belgesi imzaladı.

Toplantıya katılmak üzere St. Petersburg’a giden İran Donanma Komutanı Amiral Şehrem İrani, İran’ı temsilen belgeyi imzaladı

Belge, Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin üst düzey yetkililerinin, özellikle bu deniz alanında kalıcı güvenlik ve çok yönlü ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki iradesi doğrultusunda imzalandı.

Belgeye göre, hiçbir yabancı ülke veya bölge dışı güç Hazar Denizi’nin iç işlerine müdahale etme hakkına sahip olmayacak.

Hazar Denizi kıyısındaki ülkelerin donanma komutanları ayrıca, “Hazar Denizi beş kıyıdaş ülkeye aittir ve bu nedenle Hazar Denizi’nin güvenliği ve ilgili konular yalnızca kıyıdaş ülkelerin kararlarıyla yürütülecektir” vurgusunda bulundu.

