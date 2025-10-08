Erakçi, ABD’li Witkoff ile telefonda görüştü iddiasını yalanladı

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçi, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff ile telefonda görüştü iddiasını yalanladı.

ABD temsilcisi Witkoff ile telefon görüşmesi yapmadığını belirten Erakçi, "Kuveyt'in El Ceride gazetesinin, İran ile ABD arasında mesaj alışverişinde bulunulduğu yönündeki iddiasını reddediyorum." dedi.

Gazzetenin iddiasına göre, görüşmede iki taraf nükleer müzakere masasına dönülmesinin gerekliliğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bu hafta düzenlediği haftalık basın toplantısında, Tahran’ın şu anda ABD ile müzakere planı olmadığını söylemişti.