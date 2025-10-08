Mustafa Ödülü sahibi Arap bilim insanı 2025 Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, 2025 Nobel Kimya Ödülü'nün sahipleri açıklandı.

Nobel Kimya Ödülü, "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi"ne ilişkin çalışmalarından dolayı Japon Susumu Kitagawa, Avustralyalı Richard Robson ve ABD'li Omar M. Yaghi'ye verildi.

Omar M. Yaghi kimdir?

ABD'li Omar M. Yaghi 1965'te Ürdün'ün başkenti Amman'da doğdu.

Yaghi, kimya alanında doktora derecesini ABD'deki Illinois Üniversitesi Urbana-Champaign'den aldı ve Harvard Üniversitesinde "Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi" olarak görev yaptı.

Halen ABD'de California Üniversitesinde profesör olan Yaghi, "gelişmekte olan ülkelerde araştırma merkezleri kurmayı ve genç akademisyenlere keşfetme ve öğrenme fırsatları sağlamayı amaçlayan" Berkeley Küresel Bilim Enstitüsünün kurucu direktörlüğünü de yürütüyor.

