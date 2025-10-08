Pakistan'da silahlı çatışma: 11 asker öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre ülkenin kuzeybatısındaki Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, Afganistan sınırına yakın Orakzai bölgesinde silahlı gruplarla çıkan çatışmada 11 asker hayatını kaybetti.
Açıklamada operasyonun, istihbarata dayalı olarak düzenlendiği ve çıkan çatışmada 9 silahlı unsurun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Geçtiğimiz ay, benzer bir çatışmada 12 asker daha Güney Veziristan bölgesinde hayatını kaybetmişti.
Pakistan son yıllarda, Afganistan sınır hattında faaliyet gösteren tekfirci grupların saldırılarında artış yaşandığını belirtiyor.
