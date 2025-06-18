Hamas: İran’ın ulusal egemenliğini savunma konusundaki meşru hakkını destekliyoruz

El Cezire’ye göre, İslami Direniş Hareketi Hamas, ABD'nin İran'a yönelik askeri müdahale tehditlerini kınayarak, bu tür adımların bölgeyi daha fazla gerginlik ve istikrarsızlığa sürükleyeceğini vurguladı.

Siyonist rejimin İran’a yönelik saldırılarını da kesin bir dille kınayan Hamas, bu eylemlerin uluslararası hukukun açık bir ihlali ve bölge ile dünya barışı ve güvenliği için doğrudan bir tehdit olduğunu belirtti.

Hamas ayrıca İran ve halkının yanında olduklarını ifade ederek, İran’ın kendini ve ulusal egemenliğini savunma hakkını desteklediklerini duyurdu.

Hareket, Arap ve İslam ülkelerini Siyonist rejime karşı birleşik ve sorumlu bir duruş sergilemeye çağırarak, İran’a yönelik her türlü saldırıyı reddetti.