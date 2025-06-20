Siyonistler çaresiz durumda

Siyonist rejimin tehditlerine rağmen Tahran Üniversitesi i kampüsünde kılınan cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Cuma namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccetül İslam Muhammed Cevad Hac Aliekberi, gündemdeki son gelişmelere dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, Siyonistlerin Gazze'de aileri hedef aldığını belirterek, "Bu soykırımdır. Onlar İran'da da aileleri hedef alıyor." dedi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Siyonist rejimin, ABD'nin sağladığı istihbari, askeri ve savunma yardımlarıyla İran'a yönelik saldırılar başlattığını söyledi.

İran'ın karşısında çocuk katili, kimliksiz, tarihsiz, savaş suçlusu ve sahte bir rejim olduğunu anlatan Hüccetül İslam Hac Aliekberi, Siyonist İsrail'in kötü bir duruma düşeceğini ve bu sürecin başladığını söyledi.

Hüccetül İslam Hac Aliekberi, düşmana karşı duran ülkenin hava savunma birimlerini de takdir etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, "Siyonistler için hayat kesinlikle acı olacak" demişti.