Rusya’dan ABD’nin İran saldırısına tepki

El Cezire’ye göre, Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısına tepki gösterdi.

Dmitry Medvedev, “Kendini barış yanlısı bir başkan olarak gösteren Trump, yeni bir savaşı ateşlemiştir. Bu gidişle Trump, Nobel Ödülü’nü rüyasında bile göremez” dedi.

Dünya ülkelerinin büyük çoğunluğunun İsrail ve ABD’nin eylemlerine karşı olduğunu belirten Medvedev, “İran halkı –önceden muhalif olarak görülebilecek kesimler de dahil– şimdi dini liderliğin etrafında birleşmiş durumda” dedi.

İran’ın, ABD’nin saldırılarına karşılık olarak uranyum zenginleştirmeye devam edeceğini ifade eden Medvedev ayrıca, “İran’daki siyasi sistem zayıflamadı, aksine belki de daha da güçlendi” ifadelerini kullandı.