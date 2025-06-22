ABD, İsrail'in İran’a karşı düşmanca eylemlerinin başlıca sorumlusudur

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, İsrail rejiminin İran’a yönelik saldırılarına değinerek, İran milletinin bu toprakların korunması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayacağını defalarca gösterdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, dün gece saatlerinde ABD’nin bazı nükleer tesislere düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, bu saldırının ABD’nin İran’a yönelik İsrail rejiminin düşmanca eylemlerinin asıl sorumlusu olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, başlangıçta ABD’nin kendi rolünü gizlemeye çalıştığını, ancak İran Silahlı Kuvvetleri’nin kesin ve caydırıcı cevabı ve İsrail rejiminin açıkça aciz kalmasının ardından ABD’nin zorunlu olarak doğrudan müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “İran Silahlı Kuvvetleri’nin bugün sabah işgal altındaki topraklara yaptığı güçlü saldırılar, aslında ABD’nin saldırgan politikalarına bir yanıttı. Çünkü İsrail rejimi, tek başına İran İslam Cumhuriyeti’ne saldıracak güçte ve cesarette değildir” dedi.