Siyonist medya: İran saldırıları ağır kayıplara yol açtı

Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu, İran’ın işgal altındaki topraklara düzenlediği füze saldırılarında 29 Siyonist’in öldüğünü, 872 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Toplamda 31 bin binanın hasar gördüğü ve 4 bin aracın imha olduğu da bildirildi.

Siyonist rejimin her zaman gerçek kayıp ve hasar verilerini gizlediği ve kamuoyuna açıklanan sayıların gerçeğin çok altında olduğu belirtildi.

Daha önce işgal altındaki topraklarda yayımlanan ekonomik Globes gazetesi de, İran’la yaşanan savaşın şimdiye kadar emlak sektörüne verdiği zararın 5 milyar şekel olduğunu yazmıştı. Bu rakam, Gazze’ye karşı yürütülen savaşta yaşanan 2,7 milyar şekellik zararın iki katı ve savaş tarihindeki en yüksek oran olarak kaydedildi.

Siyonist rejim, 13 Haziran’ın ilk saatlerinde İran’a karşı geniş çaplı bir saldırı başlattı. Aynı gün Tahran, “Gerçek Vaat 3” adlı operasyonla işgal altındaki topraklardaki askeri hedeflere güçlü bir yanıt verdi ve sonunda 12 gün süren çatışmaların ardından Siyonist rejimi ateşkesi kabul etmeye zorladı.