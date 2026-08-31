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31 Ağu 2026 16:41

Modi: İran ile ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz

Modi: İran ile ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi marjında İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak, “İran ile ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz” dedi.

Modi, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüşmede, Hindistan’ın İran ile olan köklü dostluğunu güçlendirme kararlılığını bir kez daha teyit ettim. Önümüzdeki dönemde, iki ülke arasındaki ticareti genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.”

Görüşmede ayrıca bölgedeki güncel durumun da ele alındığını kaydeden Modi, Hindistan’ın kalıcı barışın tesisi yönündeki tüm çabalara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

News ID 1938247

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