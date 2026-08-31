Modi: İran ile ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki köklü ilişkilere vurgu yaparak, “İran ile ticari ilişkilerimizi genişletmek istiyoruz” dedi.

Modi, görüşmenin içeriğine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüşmede, Hindistan’ın İran ile olan köklü dostluğunu güçlendirme kararlılığını bir kez daha teyit ettim. Önümüzdeki dönemde, iki ülke arasındaki ticareti genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedefliyoruz.”

Görüşmede ayrıca bölgedeki güncel durumun da ele alındığını kaydeden Modi, Hindistan’ın kalıcı barışın tesisi yönündeki tüm çabalara destek vermeye devam edeceğini vurguladı.