Bişkek'te Pezeşkiyan-Caparov görüşmesi

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan Bişkek’te bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, Kırgızistan-İran ilişkilerinin mevcut durumu hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Ticaret, ekonomi ve enerji işbirliği, ulaşım ve lojistik işbirliği ile kültürel ve insani bağların genişletilmesi konuları ele alındı.

Taraflar ayrıca, karşılıklı ilgi alanlarına giren güncel ikili ve uluslararası konular hakkında da görüş alışverişinde bulundular.

Pezeşkiyan’ın zirve marjında çok sayıda devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelmesi planlanıyor.

