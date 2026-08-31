İranlı General: ABD ordusunun imajı çöktü

İran Silahlı Kuvvetler Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, ABD ve Siyonist İsrail’in İran’a yönelik “askeri saldırılarını” değerlendirdi.

Tuğgeneral Şekarçi, ABD ordusunu Müslüman ülkelerin kaynaklarını yağmalamak amacıyla kurulmuş “Hollywood tarzı bir propaganda ordusu” olarak nitelendirdi.

İran’ın en büyük başarısının ABD ordusu ile “Siyonist rejimin” oluşturduğu “Hollywood maskesini” düşürmek olduğunu savunan Tuğgeneral Şikarçi, bu sayede tüm dünyanın bu iki gücün ne kadar zayıf ve moralsiz olduğunu gördüğünü söyledi.

Tuğgeneral Şikarçi, ABD askeri üslerine ev sahipliği yapan ülkeler de dahil olmak üzere dünyadaki birçok ülkenin Washington’a olan güvenini kaybettiğini belirterek, “Kendini savunmaktan aciz bir ABD’nin müttefiklerini koruyamayacağı” sonucuna varıldığını ifade etti.

ABD’nin kayıplarına değinen Tuğgeneral Şikarçi, “Elimizdeki kanıt ve emarelere göre, İran’a karşı dayatılan 40 günlük savaşta ABD yüzlerce askeri personelini kaybetti ve binlerce askeri yaralandı” dedi.

Askeri Sözcü ayrıca, ABD ordusunun işbirliğiyle İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri saldırılarda 1000’den fazla İsrail askerinin öldüğünü ve binlercesinin yaralandığını kaydetti.

Washington ve Tel Aviv rejimini askeri kayıpları konusunda yalan söylemek ve gerçek rakamları sansürlemekle suçlayan Tuğgeneral Şikarçi, ABD’nin Afganistan ve Irak savaşlarında ölen askerlerinin ölümlerini yıllar sonra açıkladığını ve cenazelerini ailelerine ancak o zaman teslim ettiğini örnek gösterdi.

Hürmüz Boğazı konusuna da değinen Tuğgeneral Şikarçi, ABD Başkanı Trump’ın, destekçileri ve müttefiklerinin “şer ve kötülüğün” simgesi haline geldiğini belirterek, “ABD Başkanı ve liderlerine yanıtımız şudur: Hürmüz Boğazı’nın kendi topraklarının bir parçası olduğunu ancak rüyalarında görebilirler” ifadesini kullandı.

İran’ın ABD güçlerini Batı Asya’dan çıkarmakta kararlı olduğunu vurgulayan Tuğgeneral Şikarçi, “Amerikalıların bu bölgedeki varlığına izin vermeyeceğiz” dedi.

Tuğgeneral Şikarçi ayrıca, Şehit Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Minab’daki şehit öğrenciler, Lar şehitleri ve çatışmalarda şehit olan tüm masum İranlılar için intikam alınacağını taahhüt etti.

İranlı Askeri Sözcü, “Bu süreç erken ya da geç olabilir, ancak bu intikam mutlaka alınacaktır” şeklinde konuştu.