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31 Ağu 2026 14:03

Erakçi’den Netanyahu’ya sert tepki: “Engerek!”

Erakçi’den Netanyahu’ya sert tepki: “Engerek!”

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sert tepki gösterdi.

Erakçi, Netanyahu’nun İbranice konuştuğunda ABD yönetimini kandırmakla ve Washington’u İsrail adına İran’la savaşa sokmakla övündüğünü belirtti.

Netanyahu’nun, ABD televizyonlarında yaklaşık bin saat boyunca yer alarak Amerikan kamuoyu ve politikaları üzerinde nasıl etkili olduğunu alaycı bir şekilde anlattığını belirten Erakçi, Netanyahu’nun İngilizce konuştuğunda ise ABD Başkanı’nın liderlik yeteneğini övdüğünü ifade etti.

Erakçi, paylaşımını tek kelimelik sert bir ifadeyle tamamladı: “Engerek!”

News ID 1938242

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