Erakçi’den Netanyahu’ya sert tepki: “Engerek!”

Erakçi, Netanyahu’nun İbranice konuştuğunda ABD yönetimini kandırmakla ve Washington’u İsrail adına İran’la savaşa sokmakla övündüğünü belirtti.

Netanyahu’nun, ABD televizyonlarında yaklaşık bin saat boyunca yer alarak Amerikan kamuoyu ve politikaları üzerinde nasıl etkili olduğunu alaycı bir şekilde anlattığını belirten Erakçi, Netanyahu’nun İngilizce konuştuğunda ise ABD Başkanı’nın liderlik yeteneğini övdüğünü ifade etti.

Erakçi, paylaşımını tek kelimelik sert bir ifadeyle tamamladı: “Engerek!”