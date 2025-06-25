Pezeşkiyan: Bölgesel barışı güçlendirmek için işbirliğine hazırız

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Siyonist İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkesi değerlendirmek üzere bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mısır’ın bölgesel barışa yönelik “aklıselim ve yapıcı” tutumunu takdir ettiğini ifade ederek, Kahire’nin çatışmaların durdurulmasına yönelik çabalarının önemine dikkat çekti.

Pezeşkiyan, İran'ın bölgede güvenlik koşullarının iyileştirilmesi, barış ve istikrarın güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduğunu belirterek, "İran, nükleer silahlardan ve hatta kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasını destekliyor." dedi.

Sisi, iki ülke arasında varılan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirterek, bu adımın kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirtti. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sisi, “Bölgeyi kaosa ve topyekûn şiddete sürükleyecek gerilimlerin ardından bu ateşkesin korunması hayati önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

İki lider, bölgesel güvenliğin sağlanması ve gerilimin azaltılması için diplomatik çözümlere öncelik verilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Ayrıca, İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve Ortadoğu’da kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge kurulması yönündeki girişimlerin desteklenmesi gerektiği vurgulandı.