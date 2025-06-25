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25 Haz 2025 13:50

Trump’tan itiraf: İran’ın saldırıları İsrail’e ağır darbe vurdu

Trump’tan itiraf: İran’ın saldırıları İsrail’e ağır darbe vurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füzeli saldırılarının İsrail'e ağır darbe vurduğunu itiraf etti.

Hollanda'nın Lahey kentinde yapılan NATO Zirvesi'nin marjında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füzeli saldırılarının İsrail'e ağır darbe vurduğunu itiraf etti.

İsrail-İran ateşkesinin nasıl ilerlediği konusundaki soruyu yanıtlayan Trump, ateşkesin çok iyi gittiğini söyledi.

İran'ın nükleer programı konusundaki soruya da yanıt veren Trump, İran'ın şu anda yapmak isteyeceği en son şeyin uranyumu zenginleştirmek olduğunu ileri sürdü. Trump, İran'ın nükleer programına izin vermeyeceklerini de yineledi.

Donald Trump, ateşkesin İran için de büyük bir zafer olduğunu söyledi.

News ID 1928190

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