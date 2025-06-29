Ayetullah Nuri Hemedani, İslam Lideri'ni tehdit edenler için fetva çıkardı

İran'daki büyük Şii taklit mercilerinden Ayetullah Nuri Hemedani, İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'yi tehdit edenler için fetva çıkardı.

Ayetullah Nuri Hemedani'nin yayımlandığı fetva şöyle:

''Yüksek Dini Merci’ye ve Ayetullah Hamanei’ye hakaret İslam dininin temel değerlerine hakaret demektir.

Şu anda Yüce Devrim Lideri, İslam ümmetine tam bir güç ve cesaretle önderlik etmektedir. Tüm düşmanların İslam’a, Kur'an-ı Kerim’e ve Ehli Beyt'e (a.s) karşı birleştiği bir ortamda, Ayetullah Hamanei’i desteklemek farzdır. O'nu zayıf duruma düşürmek ise haramdır.

İslam Lideri’ni ve Yüksek Dini Merci’yi tehdit eden veya saldırmaya çalışan herhangi bir şahıs veya rejimin hükmü muharibdir. Bu suça yardım edenler de aynı cezaya çarptırılacaktır.''

ABD Başkanı Donald Trump, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'yi tehdit etmişti.