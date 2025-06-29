Türkiye'de son iki günde 150 orman yangını çıktı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili Sakarya Taraklı’da Orman Yönetim Aracı'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı dün akşamki bilgilendirmede yurt genelinde Sakarya-Bilecik, Manisa-Akhisar, Bolu-Göynük, Bilecik-Osmaneli yangınlarının aktif olarak devam ettiğini aktardıklarını anımsattı.

Yumaklı, "Bilecik-Osmaneli ve Bolu-Göynük kontrol altına alındı. Sakarya-Bilecik sınırında devam eden yangın da büyük oranda kontrol altına alındı hamdolsun. Manisa-Akhisar'daki de kısmen kontrol altına alındı ancak orada bizler için herhangi bir sorun görünmüyor" açıklamasında bulundu.

"Yağmur, ekiplerin işlerini kolaylaştırdı"

Sakarya-Bilecik ve Manisa Akhisar'daki soğutma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yumaklı, bu çalışmaların önümüzdeki günlerde de süreceğini, zaman zaman tütmelerin yaşanabileceğini ancak bunun endişe verecek bir durum olmadığını anlattı.

Bakan Yumaklı, havadan ve karadan müdahalenin sürdüğüne değinerek, Sakarya-Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmurun ekiplerin işlerini kolaylaştırdığını dile getirdi.

Sakarya-Bilecik hattında devam eden çalışmalarda ekiplerin dün gece bütün güçlerini vererek 5-6 saatte yaklaşık 58 kilometrelik orman yolu açtığını bildiren Yumaklı, "Buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak açısından bu çok çarpıcı bir rakam. Arazinin çok engebeli ve çok kırıklı vadilerin, uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı ama hamdolsun şu an itibarıyla büyük ölçüde kontrol altına alındığını söylemek istiyorum" diye konuştu.

Yumaklı, şu andaki durumun riskin ortadan kalktığını anlamına gelmediğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün fırtınaya varan şiddetli rüzgar öngörülerinin bulunduğunu, bundan dolayı önceki günlere göre iki kat daha fazla teyakkuz halinde olunması gerektiğini vurguladı.

"Sadece iki günde Türkiye genelinde uçaklarımız 350, helikopterlerimiz ise 2 bin 300 sorti yaptı" diyen Yumaklı, ekiplerin yangınla mücadelede stratejiyi ortaya koyarken hava ve kara araçlarını arazi şartlarına göre yönlendirdiğine, bu nedenle mücadelenin rakamların azlığı ya da çokluğuyla değerlendirilmemesi gerektiğine işaret etti.

Çıkan yangınların sorumlularıyla ilgili kolluk kuvvetlerinin çok titiz çalışma gerçekleştirdiğini aktaran Yumaklı, "Bizler de onların en ağır cezayı alması için takipçisi olacağız" dedi.