Siyonist analist: Kahire, İran’ın yanındaydı, gelecek savaş Mısır’la olabilir

El-Youm’a göre, İsrail’in Arap dünyası uzmanı siyonist analist Tzvi Yehezkeli, İran’dan sonra Tel Aviv yönetiminin dikkatini Mısır’a vermesi gerektiğini söyledi.

Yehezkeli, “Mısır, Tel Aviv ile olan soğuk barışı adım adım soğuk savaşa dönüştürüyor. Bu ülke artık İsrail’e karşı daha cesur davranıyor. Zaten Mısırlılar hiçbir zaman İsrail’i sevmedi. Şii karşıtı olanlar bile Tahran-Tel Aviv savaşında İran’ı teşvik ediyordu.” ifadelerini kullandı.

Analist, “Bir sonraki savaş İsrail ile Mısır arasında mı olacak?” sorusuna ise “Olmalı” cevabını verdi.