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30 Haz 2025 14:34

Siyonist analist: Kahire, İran’ın yanındaydı, gelecek savaş Mısır’la olabilir

Siyonist analist: Kahire, İran’ın yanındaydı, gelecek savaş Mısır’la olabilir

Bir Siyonist analist, Tahran-Tel Aviv savaşı sırasında Mısırlıların İran tarafını desteklediğini vurguladı. Analist, İsrail rejiminin İran’dan sonra Mısır’a dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

El-Youm’a göre, İsrail’in Arap dünyası uzmanı siyonist analist Tzvi Yehezkeli, İran’dan sonra Tel Aviv yönetiminin dikkatini Mısır’a vermesi gerektiğini söyledi.

Yehezkeli, “Mısır, Tel Aviv ile olan soğuk barışı adım adım soğuk savaşa dönüştürüyor. Bu ülke artık İsrail’e karşı daha cesur davranıyor. Zaten Mısırlılar hiçbir zaman İsrail’i sevmedi. Şii karşıtı olanlar bile Tahran-Tel Aviv savaşında İran’ı teşvik ediyordu.” ifadelerini kullandı.

Analist, “Bir sonraki savaş İsrail ile Mısır arasında mı olacak?” sorusuna ise “Olmalı” cevabını verdi.

News ID 1928319

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