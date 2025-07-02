Muharrem ayının bereketiyle sofralarımıza konuk olan aşure, sadece lezzetli bir tatlı değil, aynı zamanda paylaşmanın ve birlik beraberliğin de simgesi. Tarihi ve kültürel açıdan da önemli bir yere sahip olan aşureyi evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz.

Kolay Aşure Tarifi Malzeme Listesi

Kolay Aşure Tarifi Nasıl Yapılır?

1 gece önceden aşurelik buğdayı, nohutu ve fasulyeyi suda bekleterek yumuşatın. Ertesi gün haşlayın.

Geniş bir tencerede 4 litre su ile toz şekeri 5 dakika boyunca kaynatın.

Aşurelik buğdayı ekleyip 20 dakika kadar kaynatın.

Ardından haşlanmış nohut ve fasulyeleri ekleyip kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Küp küp doğranmış tüm kuru malzemeyi içine ekledikten sonra kontrollü olarak pişirin.

Güzelce kaynayan ve kıvam alan aşureyi ocaktan alın. 1 saat tencerede dinlendirdikten sonra servis kaselerine paylaştırın. Üzerini dilediğiniz malzemelerle süsleyin.

Süslemek için nar tanesi, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, badem, çam fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, toz tarçın, Antep fıstığı gibi ürünler kullanabilirsiniz.

Kolay Aşure Tarifi Püf Noktası

*Süslemek için nar tanesi, kuru üzüm, kuru kayısı, fındık, badem, çam fıstığı, ceviz, Hindistan cevizi, toz tarçın kullanabilirsiniz.

Kaynak: Kısık Ateş Akademi

