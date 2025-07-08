İsrail doğruladı: Gazze'de 5 işgalci asker öldü

Arap medyasına göre, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun kentinde İsrail askerlerine yönelik pusu kurdu.

Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, operasyonun İsrail'e "ek darbe" olduğunu söyledi.

Siyonist İsrail ordusu, Gazze'de 5 askerin öldüğünü, 14 askerin de yaralandığını doğruladı.

Siyonist Walla haber sitesine göre, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun’da yaşanan direniş pususu, İsrail ordusunun “yüksek operasyonel kontrol” ilan ettiği bir bölgede gerçekleşti.

Ordu, pusunun yaşandığı alanın daha önce hava saldırılarıyla “tarandığını” ve güvenli olduğunu duyurmuştu. Ancak bu bölgede bu ölçekte patlayıcıların yerleştirilmiş olması, ciddi bir güvenlik ve istihbarat açığına işaret ediyor.

Walla’nın analizine göre, bu eylem Filistinli direnişin hem coğrafi hâkimiyetini hem de İsrail ordusunun hareketlerini önceden izleyebildiğini gösteriyor. Patlayıcıların uzaktan infilak ettirilmiş olması, gece görüş ve gelişmiş gözetleme sistemlerine sahip olunduğu izlenimini güçlendiriyor.