İran: ABD'nin müzakereye dair mesajı ulaştı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Said Hatibzade, bugün yaptığı açıklamada, ''Son günlerde ABD'den mesajlar aldık. Onlar müzakere masasına geri dönmeye sıcak bakıyor'' dedi.

Hatibzade sözlerine şöyle devam etti:

''Bildiğiniz üzere müzakere masası vardı, ancak müzakere süreci devam ederken müzakere masasına saldırdılar.

Her müzakerenin gereksinimleri vardır. En azından minimum güven sağlanmalı. Daha önceleri İran ile Amerika arasında yüksek bir güvensizlik duvarı olduğunu söylerdik, ancak İran'ın toprak bütünlüğünün açıkça ihlal edilmesi neredeyse hiç güven bırakmadı.''

Minimum güven yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirten Hatibzade, ''ABD'nin İran'ın ulusal egemenliğini ihlal etme sorumluluğu affedilemez, ancak diplomasi her zaman İran İslam Cumhuriyeti'nin dış politikasının temel ilkesi olmuştur. Zamanı geldiğinde ve gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı ve üst düzey yetkililer Tahran'ın müzakere ile ilgili kararını açıklayacaktır." diye konuştu.