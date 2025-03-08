İran’da iki terör çetesi çökertildi

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Belucistan eyaletinde teröristlere karşı yürütülen Güvenlik Şehitleri Operasyonları sırasında, 9 kişilik iki terör çetesi çökertildi.
Sistan-Belucistan'ın güneyinde sabotaj eylemi gerçekleştirmeye çalışan bu teröristlerin saklandıkları yerlerden önemli miktarda silah, mühimmat, askeri teçhizat ve iletişim malzemeleri ele geçirildi.
Yakalanan teröristlerin hedefi, bölgedeki güvenliği bozmak, halk arasında korku yaratmak ve Sistan-Belucistan'ın güneyinde kalkınma sürecine engel olmaktı.
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